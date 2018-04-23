Молода письменниця презентувала іронічний роман про нечисту силу

На минулі вихідні в одній з київських книгарень 23-річна письменниця Тетяна Винокурова-Садиченко презентувала свій другий роман «Жарт другий. Квіт папороті», який вийшов цього року.

Під час презентації авторка з насолодою читала уривки зі свого твору, де головна героїня молода журналістка весь час потрапляє у халепи й мусить спілкуватися з усілякою чортівнею. Але вона легко дає собі раду, адже в неї є добрий порадник – старий, досвідчений, мудрий і балакучий кіт Елвіс.

Перший роман Тетяни Винокурової-Садиченко вийшов торік і називався «Жарт перший. Із життя психів». Обидва романи поєднує головна героїня, а також суцільна іронічна містика. Обидві книжки випустило у світ видавництво «Кальварія». Воно започаткувало серію «Анлімітед», в якій друкуються автори від 16 до 26 років.

Юрій Луканов

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