Молода письменниця презентувала іронічний роман про нечисту силу

Молода письменниця презентувала іронічний роман про нечисту силу

11:16, 13 листопада 2007
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Перший роман молодої авторки називався «Жарт перший. Із життя психів». Обидві книжки випустило у світ видавництво «Кальварія». Воно започаткувало серію «Анлімітед», в якій друкуються автори від 16 до 26 років... Фоторепортаж

На минулі вихідні в одній з київських книгарень 23-річна письменниця Тетяна Винокурова-Садиченко презентувала свій другий роман «Жарт другий. Квіт папороті», який вийшов цього року.

Під час презентації авторка з насолодою читала уривки зі свого твору, де головна героїня молода журналістка весь час потрапляє у халепи й мусить спілкуватися з усілякою чортівнею. Але вона легко дає собі раду, адже в неї є добрий порадник – старий, досвідчений, мудрий і балакучий кіт Елвіс.

 

Перший роман Тетяни Винокурової-Садиченко вийшов торік і називався «Жарт перший. Із життя психів». Обидва романи поєднує головна героїня, а також суцільна іронічна містика. Обидві книжки випустило у світ видавництво «Кальварія». Воно започаткувало серію «Анлімітед», в якій друкуються автори від 16 до 26 років.

Юрій Луканов

Фото автора

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