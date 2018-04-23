Молода письменниця презентувала іронічний роман про нечисту силу
Перший роман молодої авторки називався «Жарт перший. Із життя психів». Обидві книжки випустило у світ видавництво «Кальварія». Воно започаткувало серію «Анлімітед», в якій друкуються автори від 16 до 26 років... Фоторепортаж
На минулі вихідні в одній з київських книгарень 23-річна письменниця Тетяна Винокурова-Садиченко презентувала свій другий роман «Жарт другий. Квіт папороті», який вийшов цього року.
|Тетяна Винокурова-Садиченко захоплено читає власний роман
Під час презентації авторка з насолодою читала уривки зі свого твору, де головна героїня молода журналістка весь час потрапляє у халепи й мусить спілкуватися з усілякою чортівнею. Але вона легко дає собі раду, адже в неї є добрий порадник – старий, досвідчений, мудрий і балакучий кіт Елвіс.
|Молоді шанувальники мало не замучили Тетяну Винокурову-Садиченко
|Молода письменниця демонструвала молодим шанувальникам свого таланту не тільки свій літературний талант, але й свою крутизну
|Здається, дехто закохався не лише в літературний талант Тетяни Винокурової-Садиченко, але й в неї саму
|На презентації книжки Тетяни грала музична група ”MANA band”. Тетяна іноді сідала постукати по барабану разом з музикантами
Перший роман Тетяни Винокурової-Садиченко вийшов торік і називався «Жарт перший. Із життя психів». Обидва романи поєднує головна героїня, а також суцільна іронічна містика. Обидві книжки випустило у світ видавництво «Кальварія». Воно започаткувало серію «Анлімітед», в якій друкуються автори від 16 до 26 років.
Юрій Луканов
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