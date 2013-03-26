Вручено премію Астрід Ліндґрен

Лауреатом премії Астрід Ліндґрен “За твори для дітей та юнацтва” 2013 року стала ілюстраторка з Аргентини Ісоль (Марісоль Місента). Про це повідомляє Літакцент.

Журі визнало, що саме Місента заслуговує на цю нагороду, оскільки її роботи «сповнені енергії та яскравих емоцій», окрім того, «навіть темні сторони життя вона висвітлює з гумором і легкістю».

Ісоль народилася 1972 року в Буенос-Айресі. Вивчала мистецтво в університеті. Перша книжка під назвою “Собаче життя” опублікована 1997 року. Відтоді Ісоль активно створює як власні книжки, так й ілюструє твори інших авторів.

2003 та 2004 року її книжки потрапляли до списку “Білих ворон”. 2006 та 2007 року Ісоль увійшла до списку фіналістів премії ім. Ганса Крістіана Андерсена. Номінувалася на премію Астрід Ліндґрен ще 2010 року.