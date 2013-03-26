У Києві відбудеться ювілейне нагородження премії «Смолоскипа»

2 квітня в столичному Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться нагородження лауреатів літературного конкурсу видавництва Смолоскип.

«Нагородження лауреатів 2013 року – двадцяте, ювілейне. І тому ви не лише побачите нових лауреатів і почуєте їхні твори, перед вами виступлять і яскраві лауреати минулих років – Іван Андрусяк, Олег Романенко, Світлана Богдан, Юлія Стахівська, Олег Коцарев, Оксана Розумна, Богдан-Олег Горобчук, Анна Малігон, Оксана Самара, Павло Коробчук та інші. В програмі нагородження також можливі й інші сюрпризи», - повідомляють організатори.

Початок церемонії - о 18-30.

