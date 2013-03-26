Цього року виповнюється 1150 років слов’янській писемності. Українські митці вирішили влаштувати гучний ювілей літері Х (хер) (скорочення від «херувим» (Етимологічний словник української мови НАН України), в старослов’янському алфавіті знаходилась між фертом та омегою).

Святкувати та обирати херувима (серед присутніх) поети будуть під час «Вечора Іронічної Поезії «1150 років літері Х (хер)», який відбудеться в День сміху – 1 квітня о 19:00 в Citу Pub на Шулявці (проспект Перемоги, 47).

Відсвяткувати 1150-річчя найзнаменитішої кириличної літери запрошують:

знаменитий підскарбій Бу-Ба-Бу Олександр Ірванець;

вигадливі Брати Капранови;

блискучий та ігристий Артем Полежака;

ліричний та іронічний Макс Паленко;

автор хітів «Любов – епіческая сила», «Цицьки», «Робот» Євген Манженко-Сталкер;

харизматичний Сергій Пантюк.

"Людям без почуття гумору вхід заборонено! :)", - зазначають організатори.