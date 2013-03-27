Український фільм претендує на «Жовтого Оскара»

Фільм Мирослава Слабошпицького «Ядерні відходи» увійшов у шорт-лист претендентів на «Жовтого Оскара» - головний приз Міжнародного кінофестивалю Uranium Film Festival, що відбудеться у знаменитому Музеї сучасного мистецтва Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 16 по 26 травня 2013 року, повідомляє Буквоїд.

Uranium Film Festival - це унікальний глобальний проект, присвячений проблемам безпеки ядерної енергетики, широко представленій в сучасному кінематографі. Щороку кількість фільмів цієї тематики зростає і відбірковій комісії доводиться розглядати сотні заявок з усього світу.

До цьогорічної конкурсної програми було відібрано 48 фільмів з 16 країн. Традиційно широко представлене кіно Німеччини, де розгорнуто широку дискусію про безпеку атомної енергетики, а також Японії, що пережила кризу Фукусіми.

Українське кіно буде представлено у конкурсі цього фестивалю вперше - «Ядерні відходи», зняті минулого року у Чорнобильській зоні відчуження, будуть змагатися за нагороду у номінації «кращий короткометражний фільм». Також «Жовті Оскари» буде вручено у номінаціях «Кращий ігровий фільм» та «Кращий анімаційний фільм»

Нагадаємо - влітку 2012 року фільм «Ядерні відходи» Мирослава Слабошпицького здобув «Срібного леопарда» 65-го міжнародного кінофестивалю у Локарно і Гран-Прі кінофестивалю країн СНД і Балтії «Кіношок».

Українські глядачі могли побачити «Ядерні відходи» у складі альманаху «Україно, гудбай» у листопаді 2012 року.