Новий роман Пєлєвіна з'явиться в продажу цієї ночі

Новий роман Віктора Пєлєвіна "Бетман Аполло" з`явиться у продажу рівно опівночі з середи на четвер в книжкових магазинах "Москва" в столиці Росії, повідомили РІА Новости у видавництві "Ексмо".

Як наголошується в повідомленні, перших покупців "Бетмана Аполло" чекають ексклюзивні сувеніри.

Пєлєвіна називають головним містифікатором сучасної літератури. Російський письменник від самого початку своєї творчої кар`єри практично не спілкується зі ЗМІ і не зустрічається з прихильниками, а поява кожної його нової книги завжди оповита таємничим флером.

Ось і зараз у видавництві не дають відповідей на численні питання, пов`язані з новим романом. Однак зазначають, що "Бетман Аполло" Пелевіна задовго до виходу з друкарні викликав ажіотаж серед шанувальників творчості письменника, а за результатами даних передпродажів, книга вже займає топові рядки рейтингів.

"ЗМІ і соціальні мережі рясніють дебатами з приводу змісту нового роману головного літературного містифікатора нашого часу. Про що насправді Пєлєвін написав свій новий роман? Зовсім скоро цікавість читачів буде задоволено", - лише заспокоюють в "Ексмо".