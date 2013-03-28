Принц Вільям зніметься в телесеріалі

Герцог Кембриджський принц Вільям зніметься у серіалі "Рятувальні вертольоти". Як повідомив сьогодні ІТАР-ТАРС з посиланням на телеканал "Скай ньюс", цей телевізійний фільм буде присвячений його роботі як командира повітряного судна в Уельсі.

У серіалі виробництва Бі-бі-сі розповідатиметься про щоденні будні 30-річного лейтенанта Королівських ВПС і його колег. "Не існує кращого почуття, ніж коли ти рятуєш чиєсь життя, - повідомив сам принц. - На мій погляд, це найкраще покликання - мати можливість кожен день робити добро". "Неможливо з чимось порівняти цей стан, коли повертаєш людям їх рідних і близьких", - додав він.

"Як капітан повітряного судна, ти повинен планувати всю рятувальну операцію, передбачати можливі труднощі і шукати рішення виникаючих проблем, - продовжив Вільям. - Адже в нашій роботі найголовніше не тільки своєчасно вилетіти, але й зуміти повернутися".

Як повідомив "Скай ньюс", минулого року вертольоти на двох базах ВПС в Уельсі піднімалися в повітря 566 раз. Завдяки цим вильотів було врятовано понад 470 людей.

Очікується, що принц Вільям виконуватиме свої службові обов`язки як мінімум до вересня нинішнього року. Надалі член королівської сім`ї може втратити свою роботу, оскільки уряд Великобританії з метою економії бюджетних коштів прийняло рішення передати вертолітну пошуково-рятувальну службу на аутсорсинг.

Прем`єра серіалу "Рятувальні вертольоти" призначена у Великобританії на 8 квітня.