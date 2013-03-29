Софія Київська відкриває виставку соломникарства

30 березня 2013 року о 13.00 годині у виставковій залі «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться урочисте відкриття виставки «Жито-життя» майстрині з соломоплетіння, члена Спілки майстрів народного мистецтва України Ірини Білай і учнів студії «Соломія» Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.

Студія «Соломія» під керівництвом Ірини та Марії Білай займається відродженням народного ремесла − соломникарства. Майстрині під час занять велику увагу приділяють відтворенню та вивченню обрядової символіки і атрибутики народних свят. Візитною карткою студії є народна іграшка: коники, баранчики, павичі, лебеді, олені тощо.

До уваги глядачів буде представлено вироби, виготовлені з житньої, пшеничної та вівсяної соломи, лляної та бавовняної нитки, сизалі, кукурудзяних листочків та інших природних матеріалів.

Під час відкриття виставки проводитиметься майстер-клас із соломоплетіння.

