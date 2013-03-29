У Києві відбудеться зустріч з Олегом Лишегою

У віторок, 2 квітня, в столичнній Книгарні «Є» відбудеться зустріч з поетом, драматургом та перекладачем Олегом Лишегою.

Початок – о 18:00.

Зустріч модерує Богдана Матіяш.

***Олег Лишега — український поет, драматург, перекладач та інтелектуал. Лишега вступив до Львівського університету 1968 року. Протягом останнього року навчання його було виключено з університету за участь в неофіційному літературному колі «Львівська богема». Йому було офіційно заборонено публікуватися з 1972 по 1988. Після цього вийшла його перша книжка «Великий міст». У 2000 р. Лишега та його перекладач Джеймс Брасфілд одержали нагороду ПЕН-клубу за переклад на англійську збірки «Вибрані вірші» Олега Лишеги. Лишега — це перший український поет, якого нагороджено цією премією.

Книга Олега Лишеги «Великий міст» стала переможцем рейтингу «ЛітАкцент року – 2012».