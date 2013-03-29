КСД перевидало дві книги Андруховича
22:17, 29 березня 2013Культура
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Наклади - по 5 тисяч примірників
Наприкінці березня, після тривалої паузи, знову з’явились у продажу перевидання творів Юрія Андруховича - мемуарний роман «Таємниця» та класика українського постмодернізму «12 обручів».
Книжки вийшли друком у видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля», перші наклади кожної з них склали 5 тисяч примірників.
Останнім часом шанувальникам творчості Юрія Андруховича було дуже важко знайти у продажу бодай примірник одних з найвідоміших книжок класика сучасної літератури, проте вже зараз усі охочі можуть мати у власній бібліотеці найпотаємнішу «Таємницю» з життя патріарха та подивитись у дзеркало власної душі з «12 обручами», - повідомляє Буквоїд.
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