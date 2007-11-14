У Німеччині розпочався сезон зимових карнавалів
12:05, 14 листопада 2007Культура
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Наступила “п‘ята пора року”
|Фото AFP
Бургомістри покірно передають блазням - принцам і принцесам у карнавальних костюмах - ключі та скарбниці.
Офіційною столицею “п‘ятої пори року” визнано Бонн, однак центром наймасовіших гулянь стає Кьольн.
Участь у святкуваннях беруть тисячі людей – і місцевих мешканців, і туристів, які з‘їжджаються на карнавал з різних куточків планети. Зазвичай карнавали тривають до початку католицького Великого посту. Цього року він розпочнеться 3-го лютого.
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