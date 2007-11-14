У Німеччині розпочався сезон зимових карнавалів

“П‘ята пора року” розпочалася у Німеччині. Так називають сезон зимових карнавалів. Він стартує мальовничим парадом ряджених, які жартома захоплюють міські ратуші й на час карнавалу символічно перебирають на себе владу.

Бургомістри покірно передають блазням - принцам і принцесам у карнавальних костюмах - ключі та скарбниці.

Офіційною столицею “п‘ятої пори року” визнано Бонн, однак центром наймасовіших гулянь стає Кьольн.

Участь у святкуваннях беруть тисячі людей – і місцевих мешканців, і туристів, які з‘їжджаються на карнавал з різних куточків планети. Зазвичай карнавали тривають до початку католицького Великого посту. Цього року він розпочнеться 3-го лютого.

ICTV