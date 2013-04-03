У Білорусі відкрилася виставка українського скульптора

Вперше в Білорусі в Могилівському обласному художньому музеї ім. Павла Масленікова відкрилася виставка українського скульптора Олексія Леонова.

Про це УНІАН повідомили у білоруському відділенні Міжнародного громадського руху «Батьківська турбота».

Як відзначила вчора на церемонії відкриття голова білоруського об`єднання МГР «Батьківська турбота» Ольга Андарало, ця виставка відкриває Фестиваль культури і творчості «Жар-цвіт».

«Виставка називається «За покликом серця». Фестиваль проводиться вже 11-й рік, і цього разу його тема: «Краса - шати істини». Виставка робіт Олексія Леонова красиво і глибоко розкриває цю тему», - підкреслила О.Андарало.

В експозиції представлено 39 скульптур авторства 31-річного українського майстра і 49 фотографій його робіт. У більшості скульптур А.Леонов використовував техніку шамоту, що дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення і що зближує її з технікою малярства.