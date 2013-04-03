«Фауст» Сокурова став тріумфатором вручення «Ніки»

Тріумфатором 26-ої церемонії вручення нагород російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка", що завершилася у вівторок пізно увечері в Московському театрі оперети, став фільм "Фауст" Олександра Сокурова, якому дісталася не тільки головна статуетка за найкращий фільм, а й перемога в ключових номінаціях. Про це повідомляє РІА Новости.

Самого Сокурова академіки назвали найкращим режисером, а Юрія Арабова, який написав сценарій за трагедією Гете, - найкращим сценаристом. При цьому більшість інших статуеток дісталося головному супернику "Фауста" - фільму "Орда" Андрія Прошкіна. У підсумку в активі "Фауста" чотири "Ніки", а у "Орди" - сім.

Одна з нагород - за найкращу чоловічу роль - була розділена між акторами цих двох картин Антоном Адасинським та Максимом Сухановим

Нагороди за кращу жіночу роль була удостоєна Роза Хайрулліна.

"Ніку" за кращу жіночу роль другого плану отримала актриса Тетяна Друбич за роботу в картині Ренати Литвинової "Остання казка Рити". А виконавцем кращої чоловічої ролі другого плану посмертно був визнаний актор Андрій Панін.

Найкращим фільмом країн СНД і Балтії була визнана картина української режисерки Кіри Муратової "Вічне повернення".