Реставрацію мозаїк Михайлівського собору завершать влітку

Консервацію та реставрацію мозаїчного ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору буде завершено до 30 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, відбулося засідання науково-реставраційної ради Національного заповідника «Софія Київська», на якому розглянуто результати обстеження мозаїчного ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору (7 одиниць музейного зберігання загальною площею 48 кв.м), представленого в експозиції виставки «Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст.» на другому поверсі Софійського собору.

Про результати обстеження та хід виконання консерваційно-реставраційних робіт доповідали головний художник-реставратор проекту, завідувач науково-реставраційної майстерні заповідника Анатолій Остапчук та художник-реставратор І кваліфікаційної категорії, художник-реставратор ТОВ «Майстерня по реставрації живопису» Володимир Мінько.

У прес-службі Мінкультури нагадали, що консервація та реставрація мозаїк Михайлівського собору здійснюється за кошти гранту Американського посольського фонду зі збереження культурної спадщини. Усі консерваційно-реставраційні роботи будуть завершені до 30 червня 2013 року, як це передбачено умовами гранту. Підсумком реалізації проекту стане видання каталогу «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст.» трьома мовами: українською, англійською та російською.

Також виконання запланованих робіт з реставрації та дослідження мистецького мозаїчного комплексу Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст. дасть змогу доповнити існуючу експозицію виставки «Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст.» відреставрованими експонатами з фондів заповідника, які ніколи раніше не експонувались.

Як повідомляв УНІАН, Американський посольський фонд зі збереження культурної спадщини восени 2011 року надав «Софії Київській» грант у розмірі 48 тис. доларів на реставрацію мозаїк ХІІ ст. Михайлівського Золотоверхого собору.