Портрет Елізабет Тейлор продано за $23 млн.

На минулих у Нью-Йорку на торгах аукціонного дому Christie`s портрет американської актриси Елізабет Тейлор, виконаний знаменитим художником Енді Уорхолом, був проданий за 23 мільйони доларів.

Портрет, названий "Ліз", пішов за меншу суму, ніж розраховували в Christie`s: спочатку фахівці аукціонного будинку оцінили роботу Уорхола в 25-35 млн. доларів.

Картину придбав анонімний покупець. Аукціонний дім відмовився від коментарів з приводу інформації про те, що портрет купив відомий британський актор Х`ю Грант. Грант був попереднім власником "Ліз", яку п`ять років тому він продав за 15 млн. доларів.

Портрет Тейлор, яка була однією з муз Уорхола разом з актрисою Мерілін Монро та дружиною президента США Джекі Кенеді, вважається одним з найвідоміших витворів мистецтва XX століття.

Уорхол працював над портретами жінок, яких він називав своїми ідолами, коли вони переживали період кризи.

У випадку з Тейлор художник виконав серію з 12 портретів актриси, коли вона видужувала після важкої хвороби.

"Я почав працювати над ними (серією портретів актриси) дуже давно, коли вона була така хвора, усі думали, що вона помре", - сказав одного разу Уорхол, який помер у 1987 році.

Попереднім рекордом для твору Уорхола, проданого з аукціонних торгів, була сума в 71,7 млн., доларів, заплачена за картину Green Car Crash.

Уорхол, якого називають творцем поп-арту, прославився своїми роботами, що обіграють образи масової культури США.

Бі-Бі-Сі