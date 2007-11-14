Портрет Елізабет Тейлор продано за $23 млн.
Другий рекорд Уорхола
|Тейлор була одною із муз Уорхола
Портрет, названий "Ліз", пішов за меншу суму, ніж розраховували в Christie`s: спочатку фахівці аукціонного будинку оцінили роботу Уорхола в 25-35 млн. доларів.
Картину придбав анонімний покупець. Аукціонний дім відмовився від коментарів з приводу інформації про те, що портрет купив відомий британський актор Х`ю Грант. Грант був попереднім власником "Ліз", яку п`ять років тому він продав за 15 млн. доларів.
Портрет Тейлор, яка була однією з муз Уорхола разом з актрисою Мерілін Монро та дружиною президента США Джекі Кенеді, вважається одним з найвідоміших витворів мистецтва XX століття.
Уорхол працював над портретами жінок, яких він називав своїми ідолами, коли вони переживали період кризи.
У випадку з Тейлор художник виконав серію з 12 портретів актриси, коли вона видужувала після важкої хвороби.
|Енді Уорхол часто використовував у своїх роботах образи мас-культури
Попереднім рекордом для твору Уорхола, проданого з аукціонних торгів, була сума в 71,7 млн., доларів, заплачена за картину Green Car Crash.
Уорхол, якого називають творцем поп-арту, прославився своїми роботами, що обіграють образи масової культури США.