«Смолоскип» назвав лауреатів 2013 року

2 квітня в Київському будинку вчителя оголосили переможців літературного конкурсу видавництва «Смолоскип».

Першу премію цьогоріч не отримав ніхто.

Друга премія 2013 року була вручена лише в номінації «Поезія». Її отримали Олена Герасим’юк і Заза Пауалішвілі з Києва та Марія Хімич із Житомира. Їхні твори незабаром вийдуть окремими книжками.

Олена Герасим`юк

Третя премія в номінації «Поезія» дісталася Ользі Єрмак із Києва, котра пише під псевдонімом Мідна, Оксані Гаджій з Житомира, Ніці Новіковій з Полтави, Ірині Загладько з Луцька, Євгенії Любій з Полтави, Роману Романюку з Волині.

Роман Романюк

У номінації «Проза» були відзначені прозаїки: Андрій Тужиков із Чернівців, Марія Хімич (яка стала, таким чином, переможницею в двох номінаціях) і Любов Базь із Києва.

Заохочувальну премію дістали поети Лесик Панасюк (Житомир), Сергій Шкабара (Вінниця) та прозаїки Кристина Кузнєцова (Львів), Володимир Шелухін (Суми), Марина Єщенко (Полтава), Олександра Саковська (Київ).

Журі не присудило премій, проте назвало вельми перспективною поезію Томаса Деяка, Галини Калинської-Корчук, Христини Котерлін, Тані-Марії Литвинюк, Наталії Полянчук, Ярослава Склабінського, Катерини Танчак, Андрія Шийчука, Дмитра Штофеля та прозу Галини Гуляйгородської, Сергія Демчука, Мар`яни Маринченко, Лідії Міщенко.

«Смолоскип» також оголосив намір видати за підсумками цьогорічного літературного конкурсу окрему антологію найкращих поеток та авторок прози.

