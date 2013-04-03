У Києві - ретроспектива фільмів Миколи Вінграновського

З 10 квітня у київському кінотеатрі "Мегаплекс" стартує безкоштовний ретроспективний показ фільмів видатного українського письменника-шістдесятника, поета, режисера і актора Миколи Вінграновського, одного з найвідоміших учнів Олександра Довженка.

Покази відбудуться в рамках культурного проекту "Місяць Миколи Вінграновського", повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на прес-службу проекту.

Шанувальники творчості Вінграновського зможуть побачити чотири кінострічки. 10 квітня об 11:00 покажуть психологічну драму "Берег надії" (1967), його першу самостійну режисерську роботу.

Дія фільму розгортається на одному з островів у Тихому океані, де проводять випробування водневої бомби. Від променевої хвороби вмирає група місцевих жителів-рибалок. Винахідник бомби, американський вчений Томас Шервуд, який отримав велику дозу опромінення, починає сповідувати теорію "спокути провини через власне страждання". Однак наближення смерті змушує його інакше подивитися на світ.

17 квітня о 10:30 відбудеться показ стрічки про війну "Климко" (1983), сценарій до якої був написаний Вінграновським за мотивами однойменного твору Григора Тютюнника.

24 квітня о 10:30 відбудеться показ "Повісті полум`яних літ" (1961) за сценарієм Олександра Довженка, знятої його дружиною Юлією Сонцевою. Роль у цій стрічці принесла молодому Вінграновському всесоюзне визнання.

30 квітня в кінотеатрі можна буде побачити гостросюжетну драму "Тихі береги" (1972) - кульмінацію творчості Вінграновського 60-70-х років. Після виходу цієї стрічки режисер залишив кінематограф на 10 років.