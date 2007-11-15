Рідкісний діамант продано за 16,2 мільйона доларів (фото)

Рідкісний діамант вагою у 84,37 карати продано в четвер на аукціоні Sotheby`s у Женеві за 16,2 мільйона доларів, повідомляє Bloomberg.

Він став другим найдорожчим у світі коштовним каменем, що коли-небудь виставляється на торги. Кожен карат цього каменю обійшовся покупцеві в 191 тисячу 980 доларів, що є абсолютним рекордом для безбарвних діамантів.

Рекорд ціни карата для коштовних каменів у цілому – 1,3 мільйони доларів – належить блакитному діаманту, проданому також на Sotheby`s на початку жовтня 2007 року. А найдорожчим каменем у світі вважається "Зірка сезону" в 100,1 карати, продана в 1995 році за 16,5 мільйона доларів.

Покупцем коштовності став один із засновників компанії з виробництва модного одягу Guess? Inc. – Джордж Марчіано (Georges Marciano). Він уже оголосив, що назвав діамант, який раніше не мав власного імені, "Хлоя" – на честь своєї 12-річної дочки.

Lenta.ru