Землю під ”Золотими воротами” передали в держвласність

У четвер, 15 листопада, на своїй сесії Київрада передала національному заповіднику "Софія Київська" земельну ділянку 0,16 гектара по вулиці Володимирській, 40-А в Шевченківському районі, на якому розташований музей "Золоті ворота" для його експлуатації.

Земельна ділянка передана заповідника в постійне користування за рахунок земель, не наданих у користування або власність.

Нагадаємо, що влітку Національний заповідник "Софія Київська" домовився з компанією "Укрреставрація" (Київ) про реконструкцію і реставрацію споруди павільйону "Золоті ворота".

Міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба прогнозує завершення реставрації музею "Золоті ворота" у Києві до кінця поточного року. Комплексна реставрація заповідника "Софія Київська" востаннє була проведена на початку 1970-х років.

До складу заповідника входять близько 50 пам`ятників архітектури, у числі яких Софіївський собор – центральна будова на території заповідника, який був побудований князем Ярославом Мудрим у першій половині ХІ століття, а також "Золоті ворота", Кирилівська та Андріївська церкви.

Софийский собор занесено в список Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Майно заповідника знаходиться у держвласності.

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