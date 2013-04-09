Посол Франції відкрив виставку Memoria в «Я Галереї»

Відкриття україно-французької виставки Memoria

В арт-центрі «Я Галерея» відбулося офіційне відкриття спільної українсько-французької виставки Memoria в рамках програми 10-ї ювілейної Французької весни в Україні.

Виставка, приурочена до 100-річчя «Чорного квадрата» Казимира Малевича, стала результатом двотижневої роботи в Києві двох французьких художників - Еммануель Кастеллан і Кирила Уколова (уродженець Росії), а також українського художника Олега Грищенко. Кожен з них представив власну серію робіт, присвячену темам - історії створення картини «Чорний квадрат», її впливу на сучасність, на розвиток мистецтва і його сприйняття. Відкриття виставки відвідали українські художники, мистецтвознавці, фотографи, бізнесмени та колекціонери, представники посольства Франції в Україні та Французького інституту в Києві. Головним гостем заходу став посол Франції в Україні Ален Ремі, який офіційно відкрив виставку і представив проект Memoria.

Пан Ремі привітав художників і подякував їм за плідну роботу. Окрему подяку посол висловив організаторам проекту Павла Гудімова та Олександру Каменцю. Посол Франції підкреслив важливість спільних проектів для розвитку культурних відносин між Україною та Францією. Серія робіт для проекту Memoria, підготовлена ​​випускником Академії мистецтв м. Тулузи Кирилом Уколовим, називалася «Основи» і являла собою музейні подіуми, куби для експонування класичної скульптури. «Подібно супрематисту, який відкидав спадщину класичної культури, щоб затвердити геометричну основу будь-якої форми, ця робота зміщує акцент глядацького сприйняття з самого твору на постамент, на якому він представлений. Творчі пошуки художників-супрематистів стали відображенням великих потрясінь XX століття і спроб кардинального перегляду самих основ соціального устрою. У той же час їх пошуки привели до виникнення дизайну як такого », - розповів про свою роботу художник.

Українець Олег Грищенко апелює до роботи з культурною пам`яттю - втраченою, відновленою, або ж знову набутою. «З одного боку, це проект-діалог між графічною матрицею для друку, яка несе в собі певну інформацію для тиражування, одночасно існуючи як повноцінний художній об`єкт, і відбитки, які друкуються з неї і переймають частину її пам`яті. З іншого боку, цей проект - присвячений людям, які творили нашу культурну пам`ять, ставали частиною так званої «друкованої матриці», але з ряду причин їх творчість не змогла «прорости» на нашій території повною мірою », - зазначив Олег Грищенко. Французька художниця Еммануель Кателлан так прокоментувала свою роботу: «Мій живопис завжди виходить від образів і зображень, які зникають, частково стираються, іноді залишаючи лише окремі розрізнені елементи,« плаваючі »у мальовничому просторі. Мої роботи часто говорять про забуття, про помилки і вибірковості моєї пам`яті ».

Виставка Memoria проходить під патронатом посольства Франції в Україні і є першим етапом дворічної програми Мemorandum, реалізованої арт-центром Павла Гудімова «Я Галерея» за підтримки Олександра Каменця. Мemorandum-це програма резиденцій для молодих і перспективних художників з Франції та України, мета якої зіставити художню ситуацію в Україні та Франції, розвивати художній обмін між країнами.