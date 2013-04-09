У "Софії Київській" відкрили мозаїчну майстерню

Сьогодні у приміщенні пам`ятки архітектури XVIII ст. «Брама Заборовського» на території Національного заповідника «Софія Київська» відкрито виставку «Бурштинові мозаїки в Софії Київській».

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури, експозицію, у якій представлено мозаїчні панно, створені сучасними митцями України та Італії з українського бурштину в класичній мозаїчній техніці за мотивами візантійських мозаїк та фресок Собору Святої Софії, Михайлівського Золотоверхого собору та Кирилівської церкви, презентовано в рамках спільного проекту НЗ «Софія Київська» та Міжнародного благодійного фонду «Українська родина» за підтримки Асоціації «Український бурштиновий світ».

Перший заступник Міністра культури України Тимофій Кохан також повідомив, що відтепер на базі «Софії Київської» почне працювати мозаїчна школа для дітей. «Я певен, що експозиція, яку ми відкриваємо у виставкових залах Брами Заборовського, незмінно даруватиме усім відвідувачам ту саму «радість сонця», яку несе в собі бурштин. Це стане хорошим початком для повернення до тих культурних традицій, на яких базувалася Київська Русь. Адже дітей будуть вчити тут не лише мистецтву бурштинової мозаїки, але й нашій багатій історії», – сказав він.

Генеральний директор заповідника Олена Сердюк наголосила, що Україна стала другою країною у Європі, яка реалізовує подібний проект. До цього мозаїчна майстерня існувала лише у Равенні.

У школі-студії також відбуватимуться майстер-класи з мозаїки і лекції професійних мозаїчистів України і світу з історії мозаїчного мистецтва для дітей та дорослих.