Christie`s продав найбільший червоний діамант (фото)

Рідкісний діамант червоного кольору вагою 2,26 карата пішов з молотка на торгах Christie`s в Женеві за 2,7 мільйона доларів. Цей коштовний камінь - найбільший червоний діамант з тих, що коли-небудь виставлялися на аукціони, відзначає Bloomberg. Вартість одного карата склала 1,18 мільйона доларів. Попередній рекорд в цій категорії тримався з 1987 року.

Проданий на Christie`s камінь знайшли, мабуть, недавно і, найімовірніше, в Австралії.

Напередодні будинок Sotheby`s продав винятково чистий і великий (84,37 карата) діамант за 16,2 мільйона. Абсолютний рекорд на ринку коштовностей тримається з 1995 року, коли камінь "Зірка сезону" пішов з молотка за 16,5 мільйона.

Lenta.ru