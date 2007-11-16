Прикарпаття накрила «Книжкова хвиля»

15 листопада в Івано-Франківську Міжнародний медіа-рух «Чисті канали» провів «позаполітичну, позакомерційну, позарелігійну акцію «Книжкова хвиля». Ця акція проходить одночасно головними пішохідними вулицями міст України.

Прикарпатські шанувальники книг, які зголосилися стати учасниками цієї вуличної акції, створили живий ланцюг, тримаючи один одного не за руки, а за улюблені книжки, які кожен приніс із собою.

ЗІК