Фестиваль нового британського кіно пройде у всіх областях України

22 листопада в Києві стартує VІI Фестиваль нового британського кіно. Цього року кінофорум уперше за сім років свого існування відвідає всі обласні центри України.

У програмі Фестивалю нового британського кіно представлені кращі фільми останніх років, що одержали 54 призи і 112 номінацій на нагороди.

Відкриє кінофорум фільм «Записки про скандал» режисера Річарда Айра (чотири номінації на Оскар, три номінації на Золотий глобус, учасник Берлінського кінофестивалю). Головні ролі у фільмі виконали Кейт Бланшетт і Джуді Денч.

Крім того, до програми увійшли: драматичний триллер «Останній король Шотландії,» романтична комедія «Венера», а також стилізована під документалістику секс-драгс-рок-драма «Братство Голови» про сіамські близнята, які впокорюють вершини панк-рока.

Гості фестивалю зможуть також побачити комедійну драму «Сексі-туфлі» та артхаусну комедію «Трістрам Шенді: історія півника і бичка» від одного з найвідоміших сучасних режисерів - Майкла Вінтерботтома, повідомив Кореспондент.netАртхаус Трафік.

У програмі також представлені фільми: «Ірина Палм зробить це краще» (Сем Гарбарські), «Сцени сексуального характеру» (Ед Блум), «Шлях до Гуантанамо» (Майкл Вінтерботтом), «Вітер, який колише ячмінь» (Сем Гарбарські).

Фестиваль нового британського стартує 22 листопада в столичному кінотеатрі «Україна». Ціна квитків на фестивальні покази – 25 грн.