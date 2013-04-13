Молодим україномовним письменникам пропонують літературну резиденцію

Стати першим літературним резидентом в Україні – таку унікальну нагоду надають літературна аґенція «Discursus» та рок-вар’яте «КораЛЛі», які оголосили конкурс на участь в Резиденції для молодих україномовних письменників «Станіславський феномен».



Перший резидент чи резидентка з 1 липня впродовж місяця мешкатиме в місті Івано-Франківську в хостелі «Феномен» із забезпеченням харчування в місцевих арт-кафе. Тобто це буде життя справжнього вільного письменника чи письменниці: спілкування з цікавими людьми – мандрівниками, музикантами, поетами і прозаїками, яких життя закидає до міста і хостела, участь у різних мистецьких експедиціях в карпатські села, (зокрема вік-енд в столиці сирних коників Брустурах), а також чотири неформальні зустрічі з письменниками Юрієм Андруховичем, Тарасом Прохаськом, Володимиром Єшкілєвим та Галиною Петросаняк.

Жодних особливих зобов’язань до організаторів, окрім писання за підсумками кожного тижня есе, які оперативно публікуватимуться на шпальтах друкованих та електронних ЗМІ (газета «Галицький кореспондент», інтернет-портал «Zaxid.net» та сайті Літклубу «Маруся»; оприлюднення підсумкового есе планується на інтернет-порталі «Українська правда. Життя»). Потім ці тексти увійдуть до альманаху, який буде видано за підсумками року. Також потрібно буде періодично спілкуватися з місцевими журналістами для висвітлення подій навколо Резиденції.

Тобто невелика і приємна віддача за нагоду на місяць присвятити себе некерованій стихії натхнення для написання власних текстів, як це було з Юрієм Андруховичем. Юрій згадує, що саме завдяки аналогічному трьохмісячному перебуванню на німецькій віллі ним була написана «Московіада». А Тарас Прохасько каже, що заснування такої резиденції у Івано-Франківську – це реалізація його давньої мрії. І це правда, бо кому, як не «мандрівному філософу» знати, що таке творча свобода, хай і впродовж місяця, яку власне і дарує «Станіславський феномен». Також Тарас додає, що в принципі своєю акцією вони жодного велосипеда не відкривали: у Європі така практика існує вже десятиліттями, тож її втілення просто висіло в повітрі. От тільки шкода, що на неї не зреагував жоден представник бізнесових, політичних чи державних кіл, аж поки за її реалізацію не взялися самі письменники, - зазначають організатори.

Заявки на участь приймаються до 15 червня, першого щасливчика – резидента (резидентку), вік якого (якої) має вкладатися у рамки від 18 до 30, визначатиме оргкомітет у складі Тараса Прохаська, Віталія Чупака та Василя Карп´юка.

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