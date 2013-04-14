У «Софіївці» вперше розцвітуть бузковий та магнолієвий сади

В Національному дендрологічному парку України «Софіївка» (м.Умань Черкаської області) цієї весни вперше розцвітуть бузковий та магнолієвий сади.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор дендрологічного парку «Софіївка» Іван Косенко, в травні дендропарк дивуватиме своїх відвідувачів незрівняним бузковим садом (сиренгарій). Кількість сортів та видів бузку вразять усіх відвідувачів. Роботи зі створення на території дендропарку сиренгарію розпочалися ще 4 роки тому.

Це буде один із найбільших по сортовому і видовому складу сиренгаріїв у Правобережному лісостепу. Більшим за бузковий сад дендропарку «Софіївки» у центральному регіоні буде лише сиренгарій Національного ботсаду імені М.Гришка у Києві. Бузковий сад дендропарку «Софіївка» розташувався за Лісовим озером (неподалік від Грекової балки).

Окрім того, туристи «Софіївки» зможуть помилуватись ще й магнолієвим садом. Композиційно його розділять на кілька частин. Одна з них саду розташовуватиметься поблизу урочища Грекова балка, інша частина – поблизу Звіринцю.