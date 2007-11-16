Реставрований музей ”Золоті ворота” відвідають перші особи країни

Попередня дата відкриття музею «Золоті Ворота» в Києві – 23 листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіонбуду з посиланням на міністра регіонального розвитку і будівництва Володимира ЯЦУБУ.

Він зазначив, що 15 листопада на сесії Київради депутати ухвалили рішення про передачу заповіднику «Софія Київська» земельної ділянки 0,16 га, на якому розташований музей «Золоті ворота», для його експлуатації.

Планується, що в день відкриття музею його відвідають перші особи країни.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва і Національний заповідник «Софія Київська» звернулися з проханням про меценатську фінансову допомогу для створення музейної експозиції в комплексі «Золоті Ворота».

Гендиректор заповідника Неля КУКОВАЛЬСЬКА повідомила, що на облаштування музею потрібно 160 тис. грн, а для створення експозиції - ще близько 500-600 тис. грн.

Н.КУКОВАЛЬСЬКА зазначила, що вже сформована концепція майбутнього музею, в якому будуть представлені макети, зразки знарядь і зброя, що використовувалися при обороні Києва, автентичні залишки будівельних матеріалів, вироби ремісників тих часів, одяг воїнів і князів і навіть чан зі смолою. На лазерній панелі демонструватимуться фільми для дітей і дорослих.

Орієнтовна вартість реставрації музею «Золоті ворота» в Києві становить 6 млн. грн.

Цього року на реставрацію об`єкту з міського бюджету «Софії Київській» вже перераховано 2 млн. грн. А всього цього року на реставрацію музею Кабмін виділив 4 млн. 153 тис. грн.

Після реконструкції вхід до музею буде платним.

Музей було закрито на реставрацію з 2002 року.