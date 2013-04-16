У День книги киян запрошують на вечір «ІРВАНічно по МАКСимуму»

23 квітня – Міжнародний день книги. У Києві його відсвяткують по-особливому: письменники вдарять автопробігом по безкнижжю та нехлюйству. А читачам пропонують завітати на поетично-музичний вечір «ІРВАНічно по МАКСимуму».

Це сольний вечір знаменитого підскарбія Бу-Ба-Бу, живого класика, маестро гострого слівця Олександра Ірванця. Вибухову суміш його гумору розбавить спеціальний гість – ліричний та іронічний реп-кобзар з Дніпропетровська Макс Паленко.

Дата: 23 квітня.

Час: 19:00.

Локація: City Pub, проспект Перемоги, 47 («Сільпо», 2 поверх), ст. м. Шулявська.