Стокгольмський музей виявив сотню фальшивих коробок Уорхола

Фахівці Стокгольмського національного музею сучасного мистецтва прийшли до висновку, що більше сотні "Коробок `Брілло`" насправді не є творами художника Енді Уорхола, передає агентство France Presse.

У поширеному в п`ятницю прес-релізі йдеться, що близько 105 "Коробок `Брілло`", приписувані Уорхолу, були виготовлені через три роки після його смерті для виставки в Санкт-Петербурзі. Коробки, що відносяться до 1990 року, слід вважати копіями або виставковим матеріалом, стверджується в повідомленні.

"Ці коробки не належать руці художника, і їх слід виключити з офіційного списку "Коробок `Брілло`" Енді Урхола", - заявляють мистецтвознавці стокгольмського музею, у якому зберігається шість підроблених творів.

Щоб перевірити достовірність коробок, фахівці порівняли їх з тими, що були створені в 1960-х роках за участю Уорхола. Перевірку спровокувала стаття, опублікована в одній з шведських газет на початку 2007 року. Видання стверджувало, що твори з`явилися на світ у Мальмо на півдні Швеції, і колишній технічний директор Культурного центру міста узяв на себе відповідальність за підробку.

"Коробки `Брілло`", можливо, є найзнаменитішою скульптурною композицією Уорхола. Художник найняв декілька столярів для виготовлення фанерних ящиків за зразком картонних коробок з супермаркетів. Потім він їх пофарбував і наніс на них шовкотрафаретним способом логотипи мильних подушечок "Брілло", а також кукурудзяних пластівців "Келлоггс", яблучного соку "Моттс", персиків "Дель Монті" і кетчупу "Хайнц". Уперше Уорхол виставив коробки в Нью-Йорку в 1964 році, перетворивши галерею на подібність забитого повністю продовольчого складу. Згодом скульптура була продана по частинах.

Lenta.ru