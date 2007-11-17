Альбоми ”Бітлз” можна буде купити в інтернеті

Наступного року альбоми "Бітлз" можна буде купити через інтернет, про це сер Пол Маккартні розповів в інтерв`ю редакції музичного сайту Billboard.com.

"Зараз йдуть останні приготування, але я майже впевнений, що наступного року це відбудеться", - говорить музикант.

Четвірка Ліверпуля є одним з небагатьох музичних гігантів, чиї записи не представлені в он-лайн магазинах так, як Tunes і Napster.

Затримка, за словами Пола Маккартні, викликана необхідністю врегулювання правових питань зі всіма пов`язаними з цим рішенням сторонами.

"Не хотілося б зробити такий відповідальний крок, а потім, роки через три, задаватися питанням: навіщо все це було потрібно?", - сказав Маккартні.

Ще в лютому очікувалося, що компанія EMI почне продавати бітлівські альбоми в інтернеті, проте цьому помішала суперечка за право користування торговою маркою між компаніями Apple Corps, яка записувала "Бітлз", і Apple Inc, відомою як виробник плеєрів iPod.

Тим часом, минулого місяця в інтернет-магазинах з`явилися альбоми одного з "бітлів" - Джорджа Харрісона. Таким чином тепер сольні проекти кожного з учасників "Бітлз" окремо доступні для покупки в мережі.

Бі-Бі-Сі