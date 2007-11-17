Ющенко і Янукович привітали студентів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітали студентів з їхнім святом.

Як йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті, “ми пишаємося своїм студентством – мудрим, політично активним, із чітко визначеною громадянською позицією”.

На переконання В.ЮЩЕНКА, “ставши високоосвіченими фахівцями, ви зможете внести свій вагомий вклад у справу державотворення і зміцнення міжнародного авторитету нашої держави”.

Президент закликав студентів впевнено йти дорогою пізнання та професійного зростання, збагачувати свій духовний та фізичний розвиток, сміливо втілювати у життя найзаповітніші мрії.

Зі свого боку В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що доля суспільства нерозривно пов’язана з представниками студентської спільноти.

Він запевнив, що уряд для збереження завойованих позицій вживає необхідних заходів до отримання якісної освіти студентами та їх професійного становлення.

“Незважаючи на всі труднощі і проблеми, нам вдалося розширити доступ молоді до вищої освіти за кошти державного бюджету та збільшити розмір стипендії. Вперше за роки незалежності України зросли обсяги капітальних видатків, що повинно забезпечити істотне поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів в гуртожитках, оновити навчальне обладнання”, йдеться у вітанні прем’єра, текст УНІАН передано прес-службою Кабміну.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, “лише за умови спільних зусиль уряду, студентської молоді та освітян, розуміння нашої єдності у здійсненні масштабних завдань, що стоять перед державою, ми досягнемо успіху”.

17 листопада - Міжнародний день студента, встановлений у Лондоні 1941 р. на честь загиблих студентів і викладачів Чехословаччини, які 17 листопада 1939 р. вийшли на вулиці Праги, протестуючи проти гітлерівської окупації. Нині День студента є символічним об’єднанням студентів усіх країн і навчальних закладів як найбільш волелюбної, незалежної та свободомислячої частини суспільства.