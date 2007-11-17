Ющенко присвоїв «Гетьманській столиці» статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1102/2007 надав державному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» статус національного.

Як йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави документі, указ видано, «ураховуючи значення державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у справі збереження об`єктів, що становлять особливу історичну, наукову і культурну цінність, його роль у формуванні історичної свідомості Українського народу, вихованні у молодого покоління шанобливого ставлення до історії українського державотворення».

Згідно з указом надалі заповідник іменуватиметься – Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця».