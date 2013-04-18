«Софія Київська» відкриває виставку портретів духовних пастирів

18 квітня 2013 р. Національний заповідник «Софія Київська» відкриває виставку портретів діячів православної церкви XVII-поч. ХХ ст. Життя і діяльність духовних пастирів були нерозривно пов’язані з Будинком митрополита Софійського монастиря. Протягом двох століть його стіни прикрашали, поряд з чисельними іконами і зображеннями імператорів, портрети архіпастирів і подвижників церкви. Тому вибір приміщень теперішнього музею «Будинок митрополита» для експонування живописних портретів церковних діячів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника не є випадковим.

Серед представлених портретів – зображення тих архієпископів і митрополитів, які брали безпосередню участь у спорудженні Будинку митрополита: Варлаама (Ванатовича), Рафаїла (Заборовського), Тимофія Щербацького), а також тих, хто зробив вагомий внесок у розбудову, розвиток і дослідження Софійського монастиря: Євгенія (Болховітінова), Іоанна Леванди, Петра Лебединцева. Невід’ємну складову портретної колекції становлять зображення канонізованих духовних діячів – просвітителя, митрополита Петра (Могили) і мученика, митрополита Володимира (Богоявленського).