Компанія Walt Disney хоче випускати «Зоряні війни» щорічно

Кінокомпанія Walt Disney планує, починаючи з 2015 року, випускати по одному фільму франшизи «Зоряні війни» щорічно, повідомляє Газета.ру з посиланням на Collider. Про це було оголошено на презентації під час конвенту кінотеатрів CinemaCon, який проходить у Лас-Вегасі (США).

Першою картиною стане, як і заявляли раніше представники компанії, «Зоряні війни. Епізод VII », режисером якого буде Джей Джей Абрамс; вихід цієї стрічки заплановано на літо 2015 року. Прем`єра наступних фільмів також буде плануватися на літній період.

Далі епізоди будуть з`являтися через два-три роки, а між ними будуть виходити спін-оффи - фільми, присвячені окремим героям всесвіту «Зоряних воєн». Деталі цих проектів, як і подробиці сюжету сьомого епізоду, в компанії не розкривають. Серед можливих героїв спін-оффов - Йода, Боба Фетт, молодий Хан Соло.

Компанія «Дісней» купила Lucasfilm Ltd у режисера і продюсера Джорджа Лукаса за рекордні $ 4,05 млрд в листопаді минулого року разом з правами на продовження «Зоряних воєн».