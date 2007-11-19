Помер режисер-мультиплікатор Валерій Угаров (фото)

У Москві у суботу на 67-му році життя помер відомий режисер-мультиплікатор Валерій Угаров, повідомила РІА Новости Вікторія Токарєва - представник кінокомпанії UMP, де останніми роками працював режисер.

"Вітчизняному глядачеві режисер відомий за такими роботами, як "Веселая карусель", "Шкатулка с секретом" за оповіданням Одоєвського, "Халиф-аист". Як художник він брав участь в створенні ряду випусків мультсеріалу "Ну погоди!", - сказала співбесідниця агентства.

За її словами, режисер помер у Москві в суботу, у середині дня. "Зупинилося серце, поки особливих подробиць немає", - додала Токарєва.

Вона додала, що художник буквально місяць не дожив до прем`єри своєї великої картини - "Бабка-Ёжка и другие", що вже завоювала безліч нагород на фестивалях анімаційного кіно.

"З 2003 року Валерій Угаров працював над повнометражним анімаційним фільмом "Бабка-Ёжка и другие". Його прем`єра була запланована на 22 грудня, а вийти на широкий екран він мав у лютому", - сказала співрозмовниця агентства.