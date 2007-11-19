Найвища новорічна ялинка Європи запалила вогні (фото)

У Португальському місті Порту запалила свої вогні найвища новорічна ялинка Європи.

Святкове дерево заввишки - 76 метрів і завважки майже 300 тонн. Прикрашають штучну ялинку понад дві тисячі ліхтариків, 13 тисяч кульок та майже 30 кілометрів ілюмінації. Організатори стверджують - такого розкошу у Європі ще не бачили. Помилуватися новорічним дивом можна буде до 7 січня наступного року, передає 5 канал.