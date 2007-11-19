На ”Танцях з зірками” Могилевську спіткав конфуз (фото)
Корольова примусила плакати весь проект
Наташа Корольова і Євген Папунаїшвілі вдруге набрали найменшу кількість глядацьких голосів, але перетанцьовувати не стали, а просто пішли.
|Корольова і Папунаїшвілі
Після ефіру плакали всі: учасники, стилісти, гримери. Персонал каже, що пара Корольова -Папунаїшвілі найвеселіша і найневибагливіша - всіх розважали, пригощали тортами і шили наряди без єдиної примірки.
Парі Могилевська - Яма не щастило не тільки з оцінками жюрі - під час
|Упс... Могилевська і Яма.
Її напарник Владислав вважає вчинок Корольової нетактовним, несправедливим по відношенню до їх пари і неправильним за умовами проекту. Після ефіру пари не спілкувалися. "Або вони повинні були танцювати після нас, або ми не мали танцювати перед ними. Якщо Корольова прийняла рішення, то повинна була повідомити всіх до перетанцування, - сказав Яма.
Фото Алли Демури/УНІАН