Прем`єра приквелу ”Код да Вінчі” відкладено до 2009 року

"Ангели і демони", приквел до фільму "Код да Вінчі", створений за однойменним романом, не буде готовий до Різдва 2008 року: його прем`єру перенесено на 15 травня 2009-го. Затримка пов`язана зі страйком гільдії сценаристів. "Ангели і демони" - перший високобюджетний кінопроект, який постраждав від конфлікту продюсерів із письменниками. Фільм знімає студія Columbia Pictures.

Сценарій для "Ангелів" пише Аківа Голдман, котрий працював над фільмом "Код да Вінчі" разом з режисером Роном Говардом і продюсером Брайаном Грейзером. Членство Голдмана в профспілці сценаристів вимагає від нього повністю відмовитися від доопрацювання сценарію під час страйку.

Страйк почався 5 листопада 2007 року. Найближчий раунд переговорів сценаристів з продюсерами відбудеться 26 листопада. Більш за все поки від конфлікту постраждали творці телепередач.

"Код да Вінчі", який вийшов на екрани в 2006 році, приніс своїм творцям 753 мільйони доларів. Головну роль в "Ангелах і демонах", як і в "Коді", зіграє Том Хенкс, чий гонорар за участь у другій картині за романами Дена Брауна стане найбільшим в історії кіно - 50 мільйонів доларів.

Lenta.ru