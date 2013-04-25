У Львові всі охочі зможуть розписати велетенські писанки

28 квітня, на свято Вербної неділі, на проспекті Свободи у Львові усі охочі розмалюють велетенські писанки, що сягатимуть 1,6 метра у висоті.

Будь-хто з перехожих власноруч зможе докластись до розпису трьох величезних писанок посеред центру міста. Кожен бажаючий матиме нагоду спробувати себе у ролі справжнього митця, адже художники допомагатимуть у підборі потрібних кольорів та створенні великодніх візерунків. Розпис писанок розпочнеться о 12.00 на площі перед Львівським Національним Академічним театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Захід дозволить назвати Львів столицею писанок, - зазначають організатори.

Згодом розписані великодні красуні прикрашатимуть львівський центральний парк культури та подвір’я Народного дому на Збоїщах впродовж усього Великодня.

