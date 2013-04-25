Готується до друку перевидання книги Богдани Матіяш «розмови з Богом»

Літературна агенція «Discursus» готує до друку друге доповнене видання поетичної книжки Богдани Матіяш «розмови з Богом».

Кость Москалець назвав цю книжку найсенсаційнішим поетичним виданням 2007 року, а Андрій Бондар припустив, що «розмови з Богом» «із плином часу стануть культовою книжкою, як стали такими, приміром, перша збірка Олега Лишеги “Великий міст” або “Діти трепети” Василя Герасим’юка».

У новому виданні, окрім нових текстів, є і нове візуальне оформлення – ілюстрації художниці Оксани Тригуб. Дизайнер Юрій Крукевич, котрий оформлював перше видання, зробив нову обкладинку, яка інтонаційно продовжує попередню, але й надає нових смислів.

Мова «розмов з Богом» – довірлива й проста. У цих віршах можна просто приходити, говорити, довіряти, любити. Вчитись лагідно й легко бути – тихим, як пісок, малим, як квітка.

