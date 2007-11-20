Диптих ”Страсті Христові” встановив рекорд на Sotheby`s (фото)
08:57, 20 листопада 2007Культура
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Робота зі слонової кістки
|Проданий диптих
Найбільший з відомих диптихів на цю тему (31,4 сантиметра у відкритому стані), який створений у 1360-1380 роках, пішов за чотири мільйони євро. На аукціон була виставлена вся так звана колекція Dormeuil, що включає середньовічні витвори мистецтва зі слонової кістки, а також роботи, виконані в техніці виїмчастої емалі.
Зокрема, за статуетку діви Марії і немовляти Христа, яка датується 1250-ом роком, виконану зі слонової кістки, заплатили 1,5 мільйона євро. Рака святого Томаса Беккета (виїмчаста емаль) була продана за 570 тисяч євро. У цілому власникам колекції вдалося виручити за неї 9,45 мільйона євро.
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