Диптих ”Страсті Христові” встановив рекорд на Sotheby`s (фото)

У понеділок на аукціоні Sotheby`s у Парижі за рекордну для середньовічного виробу зі слонової кістки ціну був проданий диптих "Страсті Христові".

Найбільший з відомих диптихів на цю тему (31,4 сантиметра у відкритому стані), який створений у 1360-1380 роках, пішов за чотири мільйони євро. На аукціон була виставлена вся так звана колекція Dormeuil, що включає середньовічні витвори мистецтва зі слонової кістки, а також роботи, виконані в техніці виїмчастої емалі.

Зокрема, за статуетку діви Марії і немовляти Христа, яка датується 1250-ом роком, виконану зі слонової кістки, заплатили 1,5 мільйона євро. Рака святого Томаса Беккета (виїмчаста емаль) була продана за 570 тисяч євро. У цілому власникам колекції вдалося виручити за неї 9,45 мільйона євро.

Lenta.ru