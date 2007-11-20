ТНМК представляють `ReФорматЦію-2`

Гурт "Танок на Майдані Конго" готується презентувати другу частину свого кавер-проекту "ReФорматЦія". Платівку, до якої увійдуть "альтернативні" версії пісень ТНМК, переспівані іншими популярними виконавцями та гуртами, заплановано видати у грудні цього року.

Матеріал для "ReФорматЦії-2" збирався протягом двох років. До участі в проекті були залучені гурти "Крихітка Цахес", "Димна Суміш", "Бангі Хеп", "Убитые Рэпом aka У.Р.Асквад", "Гуцул Каліпсо", "Перкалаба", "Пружины нет", Great Fruite, Flyzzza, "Роллікс", "Хорта", "Десь Поруч", "Засіб", Марія Бурмака, Сергій Сівохо, діджеї Major та Slava Flesh, а також народна артистка України Софія Ротару.

Бонусом до "ReФорматЦії-2" стануть декілька "зворотніх" кавер-версій - переспіваних учасниками ТНМК відомих пісень інших авторів. Однією з них є хіт усіх часів "Червона Рута", записаний разом з Софією Ротару для одного з телевізійних новорічних проектів у 2005-му році.

*** "ReФорматЦія" - це формат, започаткований ТНМК у 2003 році. Тоді "танки" дали можливість іншим артистам перезаписати їхні пісні на свій власний смак і лад. Відтак, у світ вийшла платівка з двома десятками цікавих інтерпретацій відомих пісень ТНМК, які представили свіжий погляд на творчість гурту. Деякі з них - як то "Зачекай" від 5NIZZA та "Не мине мене мила" ЯіДМГ почали жити своїм окремим життям.

Попередній трек-лист платівки:

"Червона Рута" - Софія Ротару feat ТНМК

"Гранули" - Бангі Хеп vs . ТНМК

"Моя мама" - ТНМК feat Сергій Сівохо

"Мушу йти" - DJ Смуглий мікс

"Арешт" - Марійка Бурмака

"Восени" - Крихітка Цахес

"Все чесно" - Димна Суміш feat ТНМК

"Вода" - Убитые Рэпом aka У.Р.Асквад vs . ТНМК

"Пливе човен" - ТНМК (народна)

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