Ющенко проведе відкритий урок у прямому ефірі
10:20, 20 листопада 2007Культура
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Трансляція на "5 каналі"
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у селі Попільня на Житомирщині В.ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за жертвами Голодомору та відкриє пам’ятний знак загиблим під час Великого Голоду.
У місцевій школі В.ЮЩЕНКО також проведе відкритий урок пам’яті «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу». У прямому ефірі «5-го каналу» урок транслюватиметься з 12.00 до 12.45.
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