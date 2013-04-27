Національний Заповідник «Софія Київська» відкриває туристичний сезон новими екскурсіями. Про це повідомляє прес-служба заповідника із посиланням на завідуючого сектором методичної роботи заповідника Тамару Рясну.

«Окрім відомих екскурсій по Софійському собору, з’явилися нові екскурсії - тури вихідного дня. Вони можуть бути розраховані на півдня та включати пішохідну екскурсію від Золотих воріт, стародавнього в’їзду до Київа, далі прогулянку по території Софійського заповідника, потім по Софіївській та Михайлівській площі. А а може бути розрахована на день, із заїздом до Пирогова та Парку Київська Русь.

Історик Т. Рясна повідомила, що новими також є екскурсії Софії: «Київ з оглядового майданчика Софіївської дзвінниці», екскурсія по будинку митрополита та оглядова екскурсія по архітектурних пам’ятках Софійського музею. «Ознайомлення архітектурних пам’яток передбачатиме популяризацію всіх виставок, які є на території заповідника, - розповідає Тамара Рясна, - Це і розповідь про браму Заборовського, виставку в Хлібні та Трапезній». Не дуже затребуваними але вельми цікавими історик вважає екскурсію «Бібіля в розписах Софії Київської», а також екскурсію - новинку «Некрополь Софії Київської», яка розповідає про тисячолітню історію поховань в Софії, починаючи від Ярослава Мудрого аж до митрополита Володимира Романюка. До нової також можна віднести оглядову екскурсію «Андріївська церква та її архітектурне оточення» (відомо, що ця церква є частиною заповідника Софія Київська.

Історик заповідника розповіла, що перед створенням нових екскурсій IT-фахівці проводять Інтернет-опитування, які теми будуть відвідувачам найбільш цікаві. Ті теми, за проголосовано стають предметом розробки методичного відділу заповідника. Зараз найбільшим попитом користується екскурсія «Графіті та давньорускі написи Софії Київскої».