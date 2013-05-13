У Києві презентують фільм про Левка Лук’яненка

У Києві буде презентовано документальний фільм «Левко Лук’яненко. Народжений бути символом».

Про це УНІАН повідомив автор сценарію Володимир Качур.

Презентація відбудеться 17 травня о 14.00 в рамках IХ Київської міжнародної книжкової виставки, що проходитиме 16-19 травня у Національному центрі ділового і культурного співробітництва «Українській дім».

Качур зазначив, що “цей фільм - життєпис Героя України, колишнього політв’язня та громадсько-політичного діяча Левка Лук’яненка, який 27 років життя провів у тюрмах та таборах, 450 днів - у приміщеннях камерного типу та карцерах. Та провів за своє тюремне й концтабірне життя 45 голодовок”.

“Його мордували холодом та голодом, провокаціями і знущаннями. Його тричі намагались фізично знищити, але він вистояв задля ідеї: вільної та незалежної України”, - сказав Качур.

За його словами, фільм створено Фондом Сприяння свободі слова та ТРК «Ковчег».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення, який є організатором виставки, у ній візьмуть участь понад сто вітчизняних видавництв і видавничих організацій, а також гості з дальнього і ближнього зарубіжжя.

В повідомленні зазначається, що традиційно під час виставки діятимуть «Кобзарська світлиця» і «Літературний салон», де відбуватимуться численні зустрічі з улюбленими авторами, автограф-сесії, презентації книжок. Зокрема, на гостей книжкового форуму чекає презентація нової книги академіка Івана Дзюби «На трьох континентах» видавництва «Кліо» та церемонія вручення автору диплома почесного доктора Українського вільного університету (Мюнхен).

Також в Держкомтелерадіо повідомили, що серед заходів IХ Київської міжнародної книжкової виставки - проведення всеукраїнського танцювального дитячого флеш-мобу «Казковий гопак з літературними героями». Акція проходитиме 18 травня одночасно в семи містах України. Юні танцівники в костюмах літературних персонажів змагатимуться в присутності експертів Національного реєстру рекордів України. Гості виставки спостерігатимуть за виступами дитячих танцювальних колективів безпосередньо на майданчику біля входу в «Український дім» та з мультимедійного екрану, розміщеного поруч. Організатори акції сподіваються, що 18 травня буде зареєстровано танцювальний рекорд України. В повідомлені зазначається, що захід спрямований на популяризацію читання серед дітей.