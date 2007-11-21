У Одесі пройде кінофестиваль, присвячений 100- річчю Астрід Ліндгрен

З 22 листопада в одеському кінотеатрі "Маски" пройде фестиваль фільмів, присвячений 100- річчю з дня народження шведської письменниці, автора книг про Карлсона і Пеппі Довгапанчоха – Астрід Ліндгрен.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, відкриється кінопоказ стрічкою "Каллі Блумквіст – детектив", знятою у 1996 році режисером Йораном Кармбаком. Одного разу літом хлоп`ята з маленького шведського містечка створили дві команди – червоної і білої троянд – і почали гру-боротьбу за камінь, який, здавалося б, не представляє цінності. Але наступає момент, коли гра дітей уривається страшною знахідкою – тілом мертвої людини. І Каллі Блумквіст починає розслідування.

Протягом цієї стрічки той же Йоран Кармбак зняв у 1997 році картину "Каллі Блумквіст і Расмус". Невідомі викрали професора і його 5-річного сина. Зловмисники вимагають від ученого повідомити їм формулу одного з його винаходів. Каллі Блумквіст знову починає розслідування.

Третім фільмом фестивалю стане стрічка "Брати Левове серце". Ця дивовижна, захоплююча казка, розказана біля багаття, оповідає про братів, які боролися за любов і добро проти ненависті і зла, була знята 30 років тому Уллем Хельбомом.

Завершить фестиваль кіноповість "Расмус і бродяга". Її герой, 9-річний хлопчик, живе в притулку. Як і всі діти, він мріє коли-небудь знайти батьків. Проте бездітні пари не хочуть брати простоволосого хлопчиську. Расмус тікає з притулку в пошуках батьків і одного разу зустрічає бродягу Оскара. Головну роль у фільмі Улла Хельбома зіграв Ерік Ліндгрен.

Нагадаємо, 14 листопада виповнилося100 років з дня народження Астрід Ліндгрен.

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