У Києві відбудеться творчий вечір Сергія Прилуцького

15 травня у столичному кнайп-клубі «Купідон» (вул. Пушкінська 1-3/5) відбудеться зустріч із Сергієм Прилуцьким, на якій він представить свої нові та давно відомі, популярні твори.

Початок творчого вечора – 19.00.

***Сергій Прилуцький (біл. Сяргей Прылуцкі, відомий також як Сірошка Пістончык; 1980, Берестя) — білоруський письменник, перекладач з англійської, польської та української мов. З 2008 року мешкає в Києві. Цьогорічний стипендіат «Gaude Polonia».

Автор книги віршів «Дзевяностыя forever» (2008), «Йопыты двух маладых нелюдзяў» (2009) (під псевдо Пістончык, у співавторстві з Уласікам Смаркачом). Учасник багатьох поетичних фестивалів та слем-турнірів. Триразовий фіналіст конкурсу молодих літераторів, організованого Білоруським ПЕН-Центром, учасник багатьох літературних фестивалів у Білорусі та за кордоном (Україна, Литва, Польща). Вірші Прилуцького перекладено кількома європейськими мовами.

