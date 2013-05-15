Суд поновив Кулінича на посаді директора «Київської фортеці»

В`ячеслава Кулінича рішенням Апеляційного суду Києва поновлено на посаді генерального директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" .

Про це сам В.Кулінич повідомив сьогодні УНІАН.

За його словами, рішення вже вступило в дію і він сьогодні планує вийти на роботу після тривалої перерви.

«Вчора, 14 травня, Апеляційний суд Києва своїм рішенням відновив мене, Кулінича, на посаді керівника Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" з виплатою коштів за 10 місяців як за вимушений прогул. Кошти вирахувати з рахунків Департаменту культури КМДА. І я вже сьогодні йду на роботу в «Київську фортецю» постійним директором», - сказав Кулінич.

Він також зазначив, що сьогодні планує організувати прес-конференцію та відповісти представникам ЗМІ на всі запитання, що їх цікавлять.

Як повідомляв УНІАН, Кулінича було звільнено з посади керівника «Київської фортеці» влітку минулого року. Кулінич одразу заявив, що вважає незаконним наказ Головного управління культури КМДА (зараз Департамент культури КМДА) про його звільнення. У зв’язку з цим він оскаржив наказ в Окружному адміністративному суді Києва.

Кулінич зазначав, що у наказі, виданому 17 липня 2012 р., йдеться про його звільнення "у зв`язку з неодноразовим порушенням трудової дисципліни, невиконанням доручень Головного управління культури". "Хоча весь цей час вони регулярно нам підтверджували премію і тільки за тиждень до цього наказу вони винесли мені догану за те, що я не пустив комісію з передачі Башти (№4 - УНІАН) в оренду на територію музею", - додав Кулінич. Крім того, за словами Кулінича, наказ про його звільнення видано з порушенням закону, оскільки він у цей час хворів.

У свою чергу начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна наполягала на законності звільнення Кулінича з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Кулініч до цього звільнення пропрацював у «Київській фортеці» близько 17 років.