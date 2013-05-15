Діамант Джини Лоллобріджиди продали за рекордні $2,9 млн (фото)

Діамант, що належав султану Персії Ахмад-шаху, а потім відомій італійській актрисі Джині Лоллобріджиді, був у вівторок проданий на аукціоні Sotheby`s в Женеві за рекордні для подібного лота 2,9 мільйона доларів, повідомляє РІА Новости.

Жовтий діамант у 74,53 карат раніше належав останньому представнику династії Каджарів, який правив Персією з 1909 року по 1925 рік.

Також за рекордною ціною були продані сережки Лоллобріджиди з натуральних перлів - за 2,39 мільйона доларів. Кошти від продажу своєї колекції коштовностей актриса має намір вкласти в дослідження стовбурових клітин. Покупці діаманта і сережок не розкрили свої імена.

Фото - Sothebys