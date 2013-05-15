На 10 майданчиках «Книжкового Арсеналу» відбудеться понад 200 подій

З 24 травня по 1 червня 2013 року в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал" у Києві відбудеться ІІІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" — масштабна книжкова виставка в Україні, що об’єднує літературу та мистецтво.

У рамках фестивалю на 10 майданчиках у Мистецькому Арсеналі відбудеться понад 200 подій. У структурі фестивалю:

- Книжкова виставка, у якій візьмуть участь близько 200 експонентів

- Презентації нових книг, зустрічі з авторами, автограф-сесії зірок української та світової літератури

- Ніч поезії і музики до Дня Києва 25 травня

- Велика дитяча та благодійна програма

- Спеціальна програма до 1150-літнього ювілею кирилиці: конференція "Кирилівські читання", друкарські майстерні, виставка графіки, ілюстрації та шрифту

- Кафе мальованих історій та коміксів "Чуб"

- Спеціальний проект "Обмін речовин" - публічні діалоги між відомими письменниками

- Лекторій "Арсенал героїв: сучасно про класику", майстер-класи і дискусії

- Міжнародні майстерні перекладу

- Спеціальна вечірня програма – Фестиваль Нової Музики

Книжковий Арсенал 2013 відвідають непересічні письменники, які представлятимуть свої нові книги, переклади на українську, а також літературні діячі, митці й музиканти із Франції, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Чехії, Росії , США та інших країн, зокрема: Жан-Клод Маркаде, Олів`є Монжен, Борис Буден, Крістоф Зімон, Ярослав Рудіш, Тьєррі Есс, Януш Лоен Вишневський, Барбара Космовська та інші.



Детальніше - на сайті фестивалю

